الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية

علق سعيد إمبابي الرئيس التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب، على ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير .

وقال سعيد إمبابي في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" هناك ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الذهب ".

وتابع سعيد إمبابي:" عيار 21 وصل لـ 6825 جنيها للجرام وهذا رقم لم يحققه الذهب من قبل ".

واكمل سعيد إمبابي :" الكثيرون يتوجهون إلى الاستثمار في الذهب لأنه الملاذ الآمن وبالتالي لأصبح هناك ضغط كبير على شراء الذهب وبالتالي أصبح هناك زيادة في الأسعار ".

ولفت سعيد إمبابي:" جرام الفضة وصل لـ 194 جنيها وجنيه الفضة وصل لـ 1600 جنيه وهذه ارتفاعات كبيرة في الأسعار “، مضيفا:” لا انصح بالتسرع لشراء الذهب في هذا الوقت بسبب الضغط الكبير على الشراء ".