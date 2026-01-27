مجلس النواب العراقي ينفي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

نفى مجلس النواب العراقي صحة الأنباء المتداولة بشأن تأجيل الجلسة المقررة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الجلسة قائمة في موعدها المحدد دون أي تغيير.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن وجود نية لتأجيل الجلسة لا يستند إلى معلومات دقيقة، مشددا على التزام رئاسة البرلمان بالجدول الزمني المعلن مسبقا.

ترقب سياسي واسع

وأكد البيان أن جميع الاستعدادات الإدارية والفنية لعقد الجلسة قد استكملت، في ظل ترقب سياسي وشعبي واسع لما ستسفر عنه عملية الانتخاب، باعتبار منصب رئيس الجمهورية أحد الاستحقاقات الدستورية الأساسية في النظام السياسي العراقي.

وتأتي هذه التوضيحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية حراكا مكثفا بين الكتل والقوى المختلفة، في محاولة للتوصل إلى توافقات تضمن تمرير الاستحقاق الدستوري، وسط خلافات لا تزال قائمة بشأن المرشحين وآلية التصويت.

تقارير كاذبة

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن احتمال تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال التوافق السياسي أو لأسباب إجرائية، إلا أن مجلس النواب قطع الطريق أمام هذه التكهنات، مؤكدا أن الجلسة ستعقد في موعدها، وأن النصاب القانوني سيحدد داخل القاعة وفقا لما ينص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

وينظر إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية باعتبارها خطوة محورية في مسار استكمال مؤسسات الدولة، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد، ما يضع القوى السياسية أمام اختبار جديد لقدرتها على تجاوز الخلافات وتغليب منطق التوافق والاستقرار.