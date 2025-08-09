قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تعاقب إسرائيل بحذر.. وإنذار من الأونروا عن الأوضاع في غزة
اتكسرت 7 قطع.. تفاصيل إصابة شيرين الخطيرة في الركبة
العتبة وصلاح ويسرا.. السفير البريطاني يتغزل في مصر بعد انتهاء عمله بالقاهرة
أمريكا وأوكرانيا وحلفاء أوروبيون يجتمعون في بريطانيا قبل قمة ترامب وبوتين
التشكيل المتوقع.. تريزيجيه يقود الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري
تراجع طفيف.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر
ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رد فعل الزمالك مع شيكو بانزا بعد غضبه من الاستبدال بلقاء سيراميكا

شيكو بانزا
شيكو بانزا
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف إدارة الزمالك مع الأنجولي شيكو بانزا، بعد اعتراضه على الاستبدال في لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “الزمالك يستبعد فرض غرامة مالية على شيكو بانزا بسبب غضبه عقب استبداله في مباراة سيراميكا”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواصلة التدريبات اليوم السبت في تمام السادسة مساءً على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

فوز الزمالك بثنائية في اول مشوار البحث عن بطولة الدوري

 استهل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بفوز ثمين على فريق سيراميكا كيلوباترا وذلك بنتيجة هدفين دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في رحلة المنافسة على لقب الدوري، حيث سجل هدفي الفريق كل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

التحضيرات للجولة الثانية

يستعد فريق نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة مع فريق المقاولون العرب، والمقرر إقامتها يوم السبت القادم 16 اغسطس ، وذلك في إطار الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

أحمد حسن الزمالك شيكو بانزا

