تطورات جديدة في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مستجدات أزمة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، التي أبعدته عن معسكر الفريق الأخير في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المصدر أن المدير الفني للفريق البلجيكي يانيك فيريرا، بدأ في تخفيف حدة موقفه تجاه اللاعب، في ظل حاجة الفريق لجهوده مع ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن عودة فتوح إلى حسابات الجهاز الفني ستكون مشروطة بالتزامه التام بالتعليمات، وتقديم اعتذار رسمي للجهاز الفني وزملائه بالفريق، على أن يتم حسم القرار النهائي بشأنه خلال الأيام القليلة القادمة.