مصر ترحب بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رقم صعب.. الصيادلة تحذر من فوضى الخريجين وارتفاع الأعداد
مصر ترحب بإعلان أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
اعرف مكسبك الشهري من 100 ألف جنيه.. أعلى عوائد الشهادات بالبنوك اليوم
في رسالة لنتنياهو.. كبار الحاخامات يدعون إلى تهجير الفلسطينيين من غزة
الافتتاح مجانا للجمهور في هذا الموعد | 10 معلومات مهمة لا تعرفها عن المتحف الزراعي بالدقى
بتوجيه حكومي.. 6% تخفيضا في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الاتجاهين الجنوبي والشرقي بدارفور
لمدة 5 أيام .. وقف أعمال النظافة بشوارع وميادين الجيزة
موعد مباراة منتخب الناشئين ضد التشيك في أولى مبارياته بالدور الرئيسي بمونديال اليد
أحمد المنسي ومحمد مبروك ومو صلاح|شخصيات يدرسها طلاب إعدادي بمناهج العربي الجديدة
الأوبرا المصرية تروج لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33 بهاشتاج خاص
رياضة

شوبير يكشف حقيقة طلب وسام أبو علي البقاء في الأهلي 6 أشهر

وسام أبو علي
وسام أبو علي
إسراء أشرف

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، والذي ترددت أنباء قوية عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأوضح شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن النادي الأهلي أعلن في وقت سابق موافقته على رحيل اللاعب إلى الفريق الأمريكي، إلا أن الموقف لا يزال غامضًا، حيث أكد مصدر داخل القلعة الحمراء عدم تلقي أي اتصالات رسمية من جانب كولومبوس كرو أو اللاعب حتى الآن.

وأشار إلى أن وسام أبو علي تم قيده بالفعل في القائمة الأولى للأهلي، لكن النادي الأمريكي لم يحول أي مبالغ مالية حتى هذه اللحظة.

وأضاف أن استمرار الصفقة مرتبط بسفر اللاعب إلى الولايات المتحدة قبل غلق باب القيد هناك، وإلا سيبقى مع الأهلي حتى نهاية عقده الممتد لعام 2029.

ونقل شوبير عن اللاعب قوله إن حسم الموقف النهائي سيتم خلال ثلاثة أو أربعة أيام، يعقبها سفره إلى أمريكا، نافيًا صحة ما تردد بشأن طلب وسام البقاء في الأهلي لستة أشهر إضافية لحين حل أزمته مع النادي الأمريكي.

وسام أبوعلي وسام أبو علي موقف وسام أبو علي الأهلي شوبير

