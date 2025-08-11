شوبير يكشف حقيقة طلب وسام أبو علي البقاء في الأهلي 6 أشهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، والذي ترددت أنباء قوية عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأوضح شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن النادي الأهلي أعلن في وقت سابق موافقته على رحيل اللاعب إلى الفريق الأمريكي، إلا أن الموقف لا يزال غامضًا، حيث أكد مصدر داخل القلعة الحمراء عدم تلقي أي اتصالات رسمية من جانب كولومبوس كرو أو اللاعب حتى الآن.

وأشار إلى أن وسام أبو علي تم قيده بالفعل في القائمة الأولى للأهلي، لكن النادي الأمريكي لم يحول أي مبالغ مالية حتى هذه اللحظة.

وأضاف أن استمرار الصفقة مرتبط بسفر اللاعب إلى الولايات المتحدة قبل غلق باب القيد هناك، وإلا سيبقى مع الأهلي حتى نهاية عقده الممتد لعام 2029.

ونقل شوبير عن اللاعب قوله إن حسم الموقف النهائي سيتم خلال ثلاثة أو أربعة أيام، يعقبها سفره إلى أمريكا، نافيًا صحة ما تردد بشأن طلب وسام البقاء في الأهلي لستة أشهر إضافية لحين حل أزمته مع النادي الأمريكي.