كوبري ولا هيرجع الأهلي؟.. شوبير يفجر مفاجأة عن مصير وسام أبو علي بعد أزمته مع كولومبوس

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير مهاجم الأهلي وسام أبو علي، في ظل غياب أي مستجدات رسمية بشأن انتقاله المحتمل إلى الدوري الأمريكي،مشيرا الى نفى ما تردد عن تقديم وسام عرضًا للأهلي باللعب معه لمدة 6 أشهر في حال تعثر الصفقة، مؤكدًا أن "هذا السيناريو لم يُطرح على الإطلاق، ولم يتم التواصل مع الكابتن محمود الخطيب بهذا الشأن".



وقال شوبير خلال تصريحاته الإذاعية : "موضوع وسام أبو علي ما زال مفتوحًا، وكل ما نحاول نقترب من الحقيقة، بنرجع لنفس النقطة تواصلنا مع اللاعب ولم يرد، تواصلنا مع الأهلي وقالوا إنه لا توجد أي تطورات، وسألنا عن وجود أي تواصل من رابطة الدوري الأمريكي أو من طرف اللاعب، والإجابة كانت بالنفي".

وأضاف: "حسب معلوماتي الشخصية، القيد في الدوري الأمريكي يُغلق يوم 21 أغسطس، وإذا مرّ هذا الموعد دون أي إجراء رسمي، فالتعاقد يعتبر كأنه لم يكن".

وعن الحديث عن وجود "كوبري" في الصفقة، أوضح شوبير: "الأهلي نادٍ كبير ولا يتعامل بهذه الطريقة اللاعب مقيد بالفعل في القائمة الأولى، وحتى هذه اللحظة، لم تصل أي أموال من قيمة الصفقة".

وتابع: "لو لم تتم الصفقة، فوسام أبو علي مستمر في الأهلي بعقد ممتد حتى عام 2029. ولكن الغريب أن اللاعب لا يشارك في التدريبات، ما يثير المزيد من علامات الاستفهام".

وأكمل شوبير إلى :"فريق الإعداد تواصل مجددًا مع وسام أبو علي، ورد “فاضلي يومين تلاتة والموضوع هيخلص”.

وختم شوبير : اللاعب واثق من رحيله، لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات رسمية تدعم ذلك".