دونجا: بصمات فيريرا واضحة مع الزمالك.. ومباراة مودرن «جرس إنذار» للأهلي
رجل أعمال فلسطيني يكشف كواليس ترشيحه لإدارة قطاع غزة
لفتة إنسانية من إمام عاشور تثير الإعجاب داخل الوسط الرياضي | تفاصيل
«الغندور» يُهنئ حسام البدري ببطولة الدوري الليبي مع أهلي طرابلس
حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات
منتخب مصر يستعد لكأس العرب بمعسكر في الإسماعيلية ومواجهتين أمام تونس
حبس 5 متهمين لاقتحامهم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام والاعتداء على الأطباء
فرصة عمل في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان
حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بالدوري الليبي للمرة 14 في تاريخه
وزير الخارجية الأمريكي: لا سلام في غزة ما دامت حماس موجودة
شوف هتدفع كام لو ساكن ايجار قديم
رياضة

لفتة إنسانية من إمام عاشور تثير الإعجاب داخل الوسط الرياضي | تفاصيل

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

كشف الإعلامي سيف زاهر عن لافتة إنسانية للاعب النادي الأهلي إمام عاشور.

وقال سيف زاهر، عبر تصريحات تلفزيونية: "إمام عاشور يتكفل بمصاريف العملية الجراحية لنجلة عمّ رأفت، أقدم عامل في نادي الزمالك.. في مشهد محترم، وهي دي المشاهد اللي محتاجين نشوفها. موقف إنساني في غاية الروعة، يؤكد معدن إمام عاشور الأصيل".

وتضاءلت فرص إمام عاشور، نجم خط وسط الأهلي، في اللحاق بمباراة فريقه أمام فاركو المقررة الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وحسبما علم صدى البلد، فإن اللاعب أنهى معظم مراحل برنامجه التأهيلي، ويتبقى له الجزء الأخير قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية، مع التأكيد على أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو لن يتعجل الدفع به إلا بعد التأكد من جاهزيته الكاملة.

وبحسب الجهاز الطبي للأهلي، فإن الموعد المرجح لعودة عاشور للمشاركة الرسمية سيكون في الجولة الثالثة أو الرابعة، وفقًا لاستجابته للبرنامج العلاجي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو
يواجه الأهلي فريق فاركو يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق الأحمر لتعويض تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت.

سيف زاهر إمام عاشور الزمالك الأهلي

