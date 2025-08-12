من الجيم.. إمام عاشور يستعرض لياقته البدنية رفقة مروان عطية

شارك نجم الأهلي إمام عاشور جمهوره صورة جديدة برفقة مروان عطية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



و ظهر إمام عاشور وهو يستعرض لياقته برفقة مروان عطية من الجيم موجها رسالة له كالآتي: الوتد .



وتضاءلت فرص إمام عاشور، نجم خط وسط الأهلي، في اللحاق بمباراة فريقه أمام فاركو المقررة الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وحسبما علم صدي البلد، أن اللاعب أنهى معظم مراحل برنامجه التأهيلي، ويتبقى له الجزء الأخير قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية، مشددًا على أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو لن يتعجل الدفع به إلا بعد التأكد من جاهزيته الكاملة.



وبحسب الجهاز الطبي للأهلي، فإن الموعد المرجح لعودة عاشور للمشاركة الرسمية سيكون مع الجولة الثالثة أو الرابعة، وفقًا لاستجابته للبرنامج العلاجي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

الأهلي سيواجه فاركو يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق الأحمر لتعويض تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت.