نقلة نوعية.. «الغندور»: ما يُقدّمه جون إدوارد في الزمالك يستحق الإشادة

أشاد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، بـ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية: "تجربة جون إدوارد رائعة، وهناك نظام وسيستم واضح في فريق الكرة، من عقود اللاعبين إلى صرف المكافآت، والجميل أن المرتب سيكون شهريًا كاملًا وليس بنسبة 25٪، وهذا نظام يُطبق لأول مرة في مصر".

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب، المقرر له يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري.