جون إدوارد يتحرك لتقليص قائمة الزمالك برحيل هذا الثلاثي .. من هم؟

بدأ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، اتخاذ إجراءات جادة لتقليص عدد اللاعبين في قائمة الفريق، وذلك في ظل التعاقد مع عدد كبير من الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفي.

هذه الخطوات تأتي استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي 2025/2026، حيث يسعى الزمالك إلى بناء فريق قوي ينافس على جميع الألقاب.

صفقات الزمالك الجديدة

تعاقد نادي الزمالك مع 10 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضمت قائمة الصفقات كلاً من، الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى، والمدافع محمد إسماعيل قادماً من نادي زد لمدة 5 مواسم بالإضافة إلى أحمد ربيع من البنك الأهلى وأحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، الذين وقعوا جميعاً على عقود لمدة خمس سنوات.

وعزز الزمالك صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، بالإضافة إلى المغربي عبد الحميد معالي والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ وأخيرا الجناح خوان ألفينا بيزيرا.

رحيل ثلاثي الزمالك

تسعى إدارة نادي الزمالك لتسويق ثلاثة من نجوم الفريق خلال الفترة المتبقية من الميركاتو، في ظل فتح باب القيد في بعض الدوريات. وعلى الرغم من إغلاق باب القيد محليًا، إلا أن هناك فرصًا للتفاوض مع الأندية الأخرى لضمان رحيل بعض اللاعبين.

من بين الأسماء المرشحة للرحيل، يأتي المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري في مقدمة القائمة. يرتبط الجزيري بعقد مع النادي حتى صيف 2027، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه في الموسم الماضي، حيث شارك في 20 مباراة وسجل 4 أهداف فقط.

ويقترب الثنائي عماد نبيل "دونجا" وأحمد فتوح من مغادرة ميت عقبة. إدارة النادي تسعى لإيجاد عروض احترافية مناسبة لهما، في ظل تراجع دور دونجا وعدم استقراره في الفريق.

وشهد فتوح بعض الأزمات، كان أبرزها مغادرته المعسكر الأخير بدعوى ظرف عائلي، مما أدى لتوقيع غرامة مالية عليه وتحويله للتحقيق.

وتشير التقارير المتداولة إلى أن اللاعبين الثلاثة خارج حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل، حيث يتجه النادي إلى إعادة هيكلة الفريق وتعزيز التنافس داخل التشكيلة الأساسية. هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء وتحقيق النتائج المرجوة في المواسم القادمة.