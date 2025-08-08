قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد كريمة: أموال تيك توك والسوشيال ميديا حرام وكسب خبيث
نتنياهو: لا نرغب في احتلال غزة ونود تسليمها لإدارة غير السلطة وحماس
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في الدوري
قرار جديد بشأن البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق
في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد
عضو التنسيقية: مخطط احتلال غزة جريمة حرب تستوجب تحركًا دوليًا فوريًا
مرض مزعج وغير مميت.. حسام موافي يحذر من التهاب أطراف الأعصاب
نائب ترامب: لا نية لدى واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية حالياً
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب المعاملة السيئة؟.. الإفتاء تجيب
حسام موافي: من يريد أن يُنشئ رجلا عليه تركه يعتمد على دخله ويعيش بقدراته
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
كاف يعلن تصنيف أندية إفريقيا 2025| الأهلي في الصدارة.. وبيراميدز يتفوق على الزمالك
أصل الحكاية

جون إدوارد يتحرك لتقليص قائمة الزمالك برحيل هذا الثلاثي .. من هم؟

جون إدوارد
جون إدوارد
أحمد أيمن

بدأ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، اتخاذ إجراءات جادة لتقليص عدد اللاعبين في قائمة الفريق، وذلك في ظل التعاقد مع عدد كبير من الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفي. 

هذه الخطوات تأتي استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي 2025/2026، حيث يسعى الزمالك إلى بناء فريق قوي ينافس على جميع الألقاب.

صفقات الزمالك الجديدة 

تعاقد نادي الزمالك مع 10 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضمت قائمة الصفقات كلاً من، الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى، والمدافع محمد إسماعيل قادماً من نادي زد لمدة 5 مواسم بالإضافة إلى أحمد ربيع من البنك الأهلى وأحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، الذين وقعوا جميعاً على عقود لمدة خمس سنوات.

وعزز الزمالك صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، بالإضافة إلى المغربي عبد الحميد معالي والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ وأخيرا الجناح خوان ألفينا بيزيرا.

رحيل ثلاثي الزمالك 

تسعى إدارة نادي الزمالك لتسويق ثلاثة من نجوم الفريق خلال الفترة المتبقية من الميركاتو، في ظل فتح باب القيد في بعض الدوريات. وعلى الرغم من إغلاق باب القيد محليًا، إلا أن هناك فرصًا للتفاوض مع الأندية الأخرى لضمان رحيل بعض اللاعبين.

من بين الأسماء المرشحة للرحيل، يأتي المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري في مقدمة القائمة. يرتبط الجزيري بعقد مع النادي حتى صيف 2027، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه في الموسم الماضي، حيث شارك في 20 مباراة وسجل 4 أهداف فقط.

ويقترب الثنائي عماد نبيل "دونجا" وأحمد فتوح من مغادرة ميت عقبة. إدارة النادي تسعى لإيجاد عروض احترافية مناسبة لهما، في ظل تراجع دور دونجا وعدم استقراره في الفريق. 

وشهد فتوح بعض الأزمات، كان أبرزها مغادرته المعسكر الأخير بدعوى ظرف عائلي، مما أدى لتوقيع غرامة مالية عليه وتحويله للتحقيق.

وتشير التقارير المتداولة إلى أن اللاعبين الثلاثة خارج حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل، حيث يتجه النادي إلى إعادة هيكلة الفريق وتعزيز التنافس داخل التشكيلة الأساسية. هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء وتحقيق النتائج المرجوة في المواسم القادمة.

