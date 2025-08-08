نجم الزمالك السابق: التحديات كثيرة أمام فيريرا.. لكن الأدوات متاحة

أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك الأسبق، أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا يواجه تحديًا كبيرًا مع القلعة البيضاء قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح يونس في تصريحات إعلامية، أن فيريرا لديه كافة الأدوات للنجاح، بعد أن وفر له جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، كل احتياجاته الفنية، مشيرًا إلى أن الصفقات العشر التي أبرمها الزمالك هذا الصيف تتميز بجودة عالية وتمنح الفريق قوة إضافية.

وشدد يونس على أن التحدي الأكبر للمدرب البلجيكي يتمثل في كيفية تحويل هذه المجموعة من اللاعبين المميزين إلى فريق متجانس يمتلك شخصية "الفارس الأبيض"، ويستعيد نغمة الانتصارات التي افتقدها الفريق في الفترات الماضية.

وأضاف: "فيريرا لديه مرونة فنية وخططية، وهذا يمنحه أفضلية في قراءة المباريات، لكن الأهم هو ثبات التشكيل وخلق الانسجام بين العناصر الجديدة، بالإضافة إلى استعادة مستوى بعض اللاعبين مثل أحمد فتوح".

واختتم: "الزمالك كان بحاجة ماسة لتدعيم مركز الظهير الأيمن، ووجود عمر جابر يمثل عنصرًا مهمًا في هذا المركز، ولكن لا بد من العمل على تطوير المنظومة الدفاعية والهجومية بشكل متكامل".