أيمن يونس يشيد باستعدادات الزمالك ويؤكد أهمية ضربة البداية أمام سيراميكا

أشاد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، بأداء الفريق الأول لكرة القدم واستعداداته قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز، مشددًا على أهمية المباراة الافتتاحية أمام سيراميكا كليوباترا.

وأكد يونس في تصريحات أعلامية أن اللقاء الأول دائمًا ما يكون فارقًا من الناحية الذهنية والفنية لأي فريق، مشيرًا إلى أن الزمالك مطالب بتحقيق انطلاقة قوية تعكس طموحات الجماهير واللاعبين معًا.

وأضاف أن الفارس الأبيض يمتلك لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن جماهير القلعة البيضاء هي الدافع الحقيقي لهم داخل الملعب، لما تمثله من قوة وحافز كبيرين.

كما أثنى يونس على قدرات المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، مشيرًا إلى أنه يتمتع بقدرة مميزة على قراءة المباريات، ومتمنيًا أن يتحقق الانسجام سريعًا بين العناصر الجديدة والقديمة، مؤكدًا أن "الملعب هو الفيصل".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تقييم اللاعبين من خلال مشاركاتهم الرسمية، معربًا عن أمله في أن يقدم الفريق عرضًا قويًا أمام سيراميكا يظهر خلاله كل لاعب إمكانياته الفنية والبدنية.