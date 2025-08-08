قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

3 غيابات مؤثرة بقائمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

منتصر الرفاعي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في التاسعة مساء اليوم، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويفتقد الفارس الأبيض خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا جهود الثلاثي أحمد ربيع لاعب الوسط الوافد الجديد من البنك الأهلي، بسبب الإصابة، وأحمد فتوح الظهير الأيسر، لأسباب فنية، والبرازيلي خوان بيزيرا، الجناح الأيمن وأحدث صفقات القلعة البيضاء لعدم وصوله إلى القاهرة بعد التعاقد معه في آخر أيام غلق باب الانتقالات الصيفية.

ورغم هذه الغيابات، يعيش المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا حالة من الحيرة الفنية بسبب كثرة البدائل المتاحة في مختلف المراكز، وهو ما يجعل مباراة سيراميكا كليوباترا أول اختبار حقيقي له مع الفريق الأبيض، في مهمة يسعى من خلالها لكسب ثقة الجماهير منذ البداية.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد فيريرا أن الفترة التي قاد خلالها الفريق حتى الآن لم تتجاوز 4 أسابيع فقط، بينما تحتاج فرق الدوري عادة إلى 6 أسابيع على الأقل للتحضير المثالي.

وأضاف: "لم تتح لي فرصة الحديث مع الإعلام منذ تولي المهمة. لم نتمكن من مشاهدة مباريات حديثة لسيراميكا كليوباترا نظرًا لكونها الجولة الأولى، لكني تابعت لهم عدة مباريات من الموسم الماضي، واستعددنا بشكل جيد لهذه المواجهة".

واختتم فيريرا تصريحاته بالتأكيد على أن هدفه هو تقديم أداء قوي يُرضي جماهير الزمالك، مشيرًا إلى أن الانطلاقة القوية ستكون ضرورية للمنافسة هذا الموسم.

