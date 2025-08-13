تعرّف على حكم مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري

يستعد نادي بيراميدز للقاء الإسماعيلي، يوم الخميس المقبل، في تمام التاسعة مساء، بثاني جولات بطولة الدوري الممتاز.
ويقود اللقاء الحكم أمين عمر، ويعاونه طاقم التحكيم الآتي:
وأخفق بيراميدز مجددًا في تحقيق الفوز بمباراته الافتتاحية في الدوري المصري الممتاز، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة في الجولة الأولى لموسم 2025-2026، في لقاء أقيم مساء الجمعة على ملعب السلام.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء
خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
محمود جاد - أسامة جلال - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مروان حمدي