منتخب مصر يستعد لكأس العرب بمعسكر في الإسماعيلية ومواجهتين أمام تونس

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب، المقرّر إقامتها في قطر خلال ديسمبر المقبل، عن إقامة معسكر تدريبي بمدينة الإسماعيلية خلال فترة الأجندة الدولية من 1 حتى 9 سبتمبر المقبل، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة.

ويتضمن برنامج المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب التونسي يومي 6 و9 سبتمبر، حيث حدّد الجهاز الفني الثامنة مساءً موعدًا للمواجهة الأولى، والتاسعة والنصف مساءً للمباراة الثانية، على استاد الإسماعيلية، في خطوة تهدف إلى جذب جماهير المدينة لدعم المنتخب في بداية مشواره الإعدادي.

وأكد المدير الفني حلمي طولان أن الجهاز الفني بدأ مرحلة الاستعدادات الجادة للبطولة، معلنًا حالة الطوارئ بالتزامن مع انطلاق منافسات الدوري الممتاز لمتابعة أداء اللاعبين عن قرب قبل الاستقرار على القائمة النهائية لأجندة سبتمبر، والتي ستُعلن عقب إعلان قائمة المنتخب الأول المرتبط بتصفيات كأس العالم.

وأعرب طولان عن شكره لمجلس إدارة الاتحاد على توفير الدعم، مؤكدًا أن الهدف هو المنافسة بقوة على لقب كأس العرب وتمثيل مصر بصورة مشرفة في البطولة.