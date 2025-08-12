قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خارطة طريق أممية جديدة لكسر الجمود السياسي في ليبيا تمهيدًا لانتخابات شاملة
رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025
20 مليون جنيه.. الزمالك يسدد عقود التأمين ضد الإصابات ويضخ استثمارات جديدة
زوجي حلف علي بالطلاق 3 مرات فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب
حقيقة عودة وسام أبو علي للأهلي وفشل انتقاله إلى كولومبوس الأمريكي
استشهاد 238 صحفيا.. نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين يكشف تفاصيل جرائم الاحتلال ضد المؤسسات الصحفية
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة
طلق ناري وقطعة أرض.. تفاصيل مقـ.تل بطل سباق السيارات بالقليوبية
توتر في بيروت .. الجيش اللبناني ينتشر بكثافة وأنصار حزب الله يتحدّون قرار حصر السلاح
فضل المحافظة على الوضوء.. 8 فوائد لا تحرم نفسك منها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة عودة وسام أبو علي للأهلي وفشل انتقاله إلى كولومبوس الأمريكي

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي
رباب الهواري

قال الإعلامي جمال الغندور، إن خلال الساعات الماضية انتشرت أخبار تشير إلى استمرار وسام أبوعلي رفقة النادي الأهلي، بعد فشل نادي كولومبوس  الأمريكي في سداد قيمة الصفقة للنادي الأهلي وعدم قيد اللاعب حتى الأن في قائمة الفريق الأمريكي.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" تواصلنا مع مصادر بالنادي الأهلي وعلمنا أن اللاعب مسجل في قائمة الأهلي وفي حال فشل النادي الأمريكي في تسجيله لحين غلق باب القيد فالأهلي محتفظ بحقه في اللاعب".

وأضاف:" مسؤولو نادي كولومبوس  الأمريكي تواصلوا منذ أيام مع النادي الأهلي وأكدوا على إتمام الصفقة خلال الأسبوع الجاري".

واختتم:" في حال فشل انتقال اللاعب إلى كولومبوس الأمريكي وتم غلق القيد في أمريكا فسيعود اللاعب للتدريبات وسيتم إعداد برنامج تدريبي خاص لتجهيزه للمباريات".

وسام ابوعلي الاهلي اخبار الاهلي صفقات الاهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى 270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

صورة السيارة

واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع

ترشيحاتنا

الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الكهرباء

اليوم الإثنين… الشبكة الموحدة للكهرباء تحقق ارتفاعا فى الأحمال وزيادة الاستهلاك

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في مصر

بالصور

تفتح البشرة وتزيل اسمرار الأسنان.. لن تتخيل فوائد قشر البرتقال التجميلية

قشر البرتقال
قشر البرتقال
قشر البرتقال

عملت فراخ من الدقيق.. شيف تبتكر طريقة جديدة لعمل بديل الدجاج لأهل غزة

مجاعة غزة
مجاعة غزة
مجاعة غزة

أسرار المحترفين.. إليك طريقة عمل الكنافة بالقشطة بطعم مميز

الكنافة
الكنافة
الكنافة

نشرة المرأة والمنوعات.. فيل عملاق يقتحم طريقا سريعا في الهند.. هاجم السيارات وأثار الفوضى.. 10 ملايين مشاهدة.. شاب يوثق موهبة والدته في صناعة العرائس ويكتسح تيكتوك.. احذر عدم تنظيف أسنانك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

شاكر محظور بريء من المخدرات

إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في اتهامه بحيازة مخدرات

الحنفية بتطلع نار

الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد