جوع وحصار يقتلان طفولة غزة.. 222 شهيدًا بينهم 101 طفل والمأساة تتفاقم | تقرير
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
ترامب يتجنب دعم هجوم إسرائيل على غزة ويؤكد صعوبة الإفراج عن الرهائن | تقرير
حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل.. دار الإفتاء تحسم الجدل
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء
إجلاء آلاف السياح والسكان جراء حريق غابات ضخم يهدد منتجع تاريفا بجنوب إسبانيا | تقرير
هل تجوز الصلاة بين الفجر والشروق؟.. في 4 حالات يغفل عنها كثيرون
حان وقت الحساب.. والد زيزو يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الزمالك
"طلوع الفجر" تفضح هشاشة الدفاعات الإسرائيلية أمام سيناريو هجوم إيراني مباغت | تقرير
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي
ما هي علامات قرب الفرج في المنام؟.. 7 بشارات هنيئا لمن رأى إحداها
الزمالك يدرس طلب خوض مواجهتي تمهيدي الكونفيدرالية في القاهرة

قال الإعلامي جمال الغندور، إن نادي الزمالك يدرس التقدم بطلب رسمي لخوض مباراتي الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32) من بطولة الكونفدرالية الإفريقية في القاهرة، سواء الذهاب أو الإياب.

وأوضح الغندور  خلال تقديمه برنامج “ستاد المحور”، أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، ينتظر تحديد هوية المنافس بين ديكاداها الصومالي والزمالة السوداني في الدور التمهيدي الأول، قبل عرض المقترح على الفريق الفائز، مع تحمّل الزمالك كامل تكاليف السفر والإقامة للفريق الضيف.

وأكد الغندور أنه حتى الآن لم يُتخذ قرار نهائي، مشيراً إلى أن الخطوة مرهونة بمعرفة المنافس أولاً، قبل بدء التفاوض بشكل رسمي.

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

