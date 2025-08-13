إجراء مفاجئ من الفيفا تجاه الأهلي بعد رحيل وسام أبو علي

أعلنت قناة النادي الأهلي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تواصل مع إدارة النادي، لتسليم جائزة أفضل لاعب التي حصل عليها الدولي الفلسطيني وسام أبو علي خلال مواجهة بورتو البرتغالي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب برنامج "التريند" على قناة الأهلي، تسلم النادي الجائزة المخصصة للاعب، بعد اختياره رجل المباراة أمام الفريق البرتغالي.

رحيل رسمي لـ وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو



وسام أبو علي أنهى ارتباطه بالنادي الأهلي رسميًا، وانتقل إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي، عقب إتمام إجراءات تصريح العمل في الولايات المتحدة، والتي استكملها أمس بالسفارة الأمريكية.

ومن المنتظر أن يتسلم الأهلي خلال الساعات المقبلة الدفعة الأولى من قيمة الصفقة، ضمن بنود الاتفاق المبرم مع النادي الأمريكي.