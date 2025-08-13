ألكسندر إيزاك يتمسك بالرحيل إلى ليفربول ويرفض عروض نيوكاسل

كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية أن المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، البالغ من العمر 25 عامًا، يصر على مغادرة صفوف نيوكاسل يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للانتقال إلى ليفربول.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب غادر منزله في منطقة بوينتلاند شمال غرب نيوكاسل، بعد رصد سيارات شحن تنقل أثاثه، في خطوة أثارت الجدل حول وجهته المقبلة.

وبحسب "ذا أتلتيك"، فإن إيزاك يخطط للتصعيد ضد ناديه، برفض المشاركة في مباريات الموسم المقبل إذا لم تتم الموافقة على رحيله، خاصة بعد رفض نيوكاسل عرضًا من ليفربول بلغت قيمته 110 ملايين جنيه إسترليني.

وتسعى إدارة نيوكاسل لاحتفاظ باللاعب، المرتبط بعقد حتى عام 2028، من خلال عرض تمديد العقد مع إضافة شرط جزائي يسمح له بالمغادرة الصيف المقبل، لكن المهاجم السويدي يتمسك بموقفه، ورفض الانضمام إلى الجولة التحضيرية للفريق في آسيا.

يذكر أن إيزاك انضم إلى نيوكاسل صيف 2022 قادمًا من ريال سوسيداد مقابل 70 مليون يورو، وخاض مع الفريق 109 مباريات سجل خلالها 62 هدفًا وصنع 11، وتوج بكأس الرابطة الإنجليزية.