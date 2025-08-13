ريال مدريد يحدد موعد تقديم فرانكو ماستانتونو رسميًا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي، تفاصيل تقديم لاعبه الجديد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، المنضم مؤخرًا من ريفر بليت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النادي الملكي قد أتم اتفاقه مع ريفر بليت لضم اللاعب الشاب، مع بقائه مؤقتًا في صفوف الفريق الأرجنتيني للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

ووفقًا لبيان ريال مدريد، سيستقبل رئيس النادي فلورنتينو بيريز اللاعب غدًا الخميس في مراسم التوقيع الرسمي على عقد يمتد لستة مواسم، يعقبها حفل تقديم في مدينة ريال مدريد الرياضية عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت إسبانيا (الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة والرياض).

وسيتحدث ماستانتونو لوسائل الإعلام عقب مراسم التقديم، في مؤتمر صحفي يعقد بمقر النادي.

وبحسب تقارير صحفية، تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ريفر بليت 45 مليون يورو، سيدفعها ريال مدريد على دفعات. ويأتي ضم ماستانتونو ضمن خطة تعزيز صفوف الفريق هذا الصيف، والتي شهدت أيضًا التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسن، وألفارو كاريراس.