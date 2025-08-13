قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: أجريت مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين مباحثات إيجابية بشأن عملية السلام مع روسيا
أكلة الفنادق.. طريقة عمل الباستا بالكفتة والبصل المكرمل
خالد مختار: مبحبش الشهرة وعملت فيلم لسه متعرضش
ألكسندر إيزاك يتمسك بالرحيل إلى ليفربول ويرفض عروض نيوكاسل
ليس ضعفًا | الأسباب النفسية وراء الغضب السريع .. تعرّف عليها
وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية أو بتطبيق حل الدولتين
الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المستأجرين على وحدة سكنية بالمجان
قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
على خطى أرنولد..اقتراب رحيل نجم ليفربول إلي ريال مدريد

حمزة شعيب

تتجه الأنظار داخل نادي ليفربول نحو سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط مؤشرات قوية على رحيل أحد لاعبي خط الدفاع البارزين، بالتزامن مع تعزيزات كبيرة أبرمها النادي استعدادًا للموسم الجديد.

ليفربول أبرم بالفعل سبع صفقات خلال الميركاتو الحالي، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 270 مليون جنيه إسترليني، شملت جيريمي فريمبونج، فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي، ميلوس كيركيز، أرمين بيتشي، فريدي وودمان، وويل رايت. كما يقترب النادي من إتمام التعاقد مع المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني من بارما، بالإضافة إلى مارك جيهي من كريستال بالاس، في صفقة تقدر بـ35 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن الثنائي الجديد لن يكون مجرد بدلاء، خاصة مع تقدم الهولندي فيرجيل فان دايك في العمر، حيث سيبلغ 34 عامًا في يوليو المقبل.

صحيفة "آس" الإسبانية أوضحت أن هذه التعاقدات الدفاعية قد تؤثر على مستقبل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي ينتهي عقده الموسم المقبل، وسط اهتمام من ريال مدريد وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه.

ويخطط ريال مدريد لضم كوناتي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده، على غرار السيناريو المطروح مع ترينت ألكسندر أرنولد، ما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل اللاعب.

