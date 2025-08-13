على خطى أرنولد..اقتراب رحيل نجم ليفربول إلي ريال مدريد

تتجه الأنظار داخل نادي ليفربول نحو سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط مؤشرات قوية على رحيل أحد لاعبي خط الدفاع البارزين، بالتزامن مع تعزيزات كبيرة أبرمها النادي استعدادًا للموسم الجديد.

ليفربول أبرم بالفعل سبع صفقات خلال الميركاتو الحالي، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 270 مليون جنيه إسترليني، شملت جيريمي فريمبونج، فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي، ميلوس كيركيز، أرمين بيتشي، فريدي وودمان، وويل رايت. كما يقترب النادي من إتمام التعاقد مع المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني من بارما، بالإضافة إلى مارك جيهي من كريستال بالاس، في صفقة تقدر بـ35 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن الثنائي الجديد لن يكون مجرد بدلاء، خاصة مع تقدم الهولندي فيرجيل فان دايك في العمر، حيث سيبلغ 34 عامًا في يوليو المقبل.

صحيفة "آس" الإسبانية أوضحت أن هذه التعاقدات الدفاعية قد تؤثر على مستقبل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي ينتهي عقده الموسم المقبل، وسط اهتمام من ريال مدريد وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه.

ويخطط ريال مدريد لضم كوناتي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده، على غرار السيناريو المطروح مع ترينت ألكسندر أرنولد، ما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل اللاعب.