وكيل فينيسيوس جونيور يثير الجدل في ريال مدريد قبل انطلاقة الموسم الجديد

تتزايد التكهنات حول مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، في ظل تعقد مفاوضات تجديد عقده، قبل أيام من انطلاق الموسم الكروي الجديد في إسبانيا.

ويستهل النادي الملكي مشواره في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 بمواجهة أوساسونا يوم الثلاثاء المقبل، بينما كان فينيسيوس قد شارك مؤخرًا في اللقاء الودي أمام تيرول النمساوي، والذي انتهى بفوز الريال برباعية نظيفة.

وبحسب برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني، رُصد وكيل أعمال اللاعب داخل مكاتب النادي في فالديبيباس، الأربعاء، ما فتح باب التساؤلات حول سير مفاوضات التمديد. وعند سؤاله من قِبل الصحفيين عن موقف المفاوضات، رفض الإدلاء بأي تصريح.

وينتهي عقد فينيسيوس الحالي في يونيو 2027، غير أن تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أن المفاوضات تتعثر بسبب مطالب اللاعب بزيادة في راتبه لا تتماشى مع العرض المقدم من الإدارة.

ورغم الخلافات المالية، يحرص الطرفان على التوصل لاتفاق يضمن استمرار فينيسيوس ضمن صفوف الميرينجي، وسط توقعات بأن تكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مصير اللاعب.