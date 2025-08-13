قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
كيلو البانيه بـ170 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
"سنسرع الخطى".. مدبولي يكشف خطة الحكومة للتعامل مع كل ما يشغل المواطنين وتطبيق قانون الإيجار القديم
قبل تحويلها للتحقيق .. اللايفات تجني على بدرية طلبة
محمد صلاح ضمن قائمة أعظم أجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي
زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص | تعرف عليه
الغيوم تغطي السماء.. تساقط أمطار متوسطة على مدينة سانت كاترين
بعد نجاح مسلسل 220 يوم.. فهمي والعدل يكشفان حقيقة الخلاف بينهما
رياضة

وكيل فينيسيوس جونيور يثير الجدل في ريال مدريد قبل انطلاقة الموسم الجديد

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
حمزة شعيب

تتزايد التكهنات حول مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، في ظل تعقد مفاوضات تجديد عقده، قبل أيام من انطلاق الموسم الكروي الجديد في إسبانيا.

ويستهل النادي الملكي مشواره في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 بمواجهة أوساسونا يوم الثلاثاء المقبل، بينما كان فينيسيوس قد شارك مؤخرًا في اللقاء الودي أمام تيرول النمساوي، والذي انتهى بفوز الريال برباعية نظيفة.

وبحسب برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني، رُصد وكيل أعمال اللاعب داخل مكاتب النادي في فالديبيباس، الأربعاء، ما فتح باب التساؤلات حول سير مفاوضات التمديد. وعند سؤاله من قِبل الصحفيين عن موقف المفاوضات، رفض الإدلاء بأي تصريح.

وينتهي عقد فينيسيوس الحالي في يونيو 2027، غير أن تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أن المفاوضات تتعثر بسبب مطالب اللاعب بزيادة في راتبه لا تتماشى مع العرض المقدم من الإدارة.

ورغم الخلافات المالية، يحرص الطرفان على التوصل لاتفاق يضمن استمرار فينيسيوس ضمن صفوف الميرينجي، وسط توقعات بأن تكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مصير اللاعب.

النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ريال مدريد فينيسيوس جونيور

