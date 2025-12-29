محافظ دمياط يتفقد المعمل المتنقل لرصد تلوث الهواء بالمحافظة

تفقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، المعمل المتنقل لرصد تلوث الهواء التابع لجهاز شؤون البيئة – فرع المنصورة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، وقيادات المحافظة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة

ويُعد المعمل جهازًا متخصصًا في قياس نسب الأتربة العالقة في الهواء، والانبعاثات الكربونية، والملوثات الضارة، بما يسهم في رصد جودة الهواء واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة، الذي يهدف إلى تحويل دمياط نحو مدينة خضراء مستدامة، واتخاذ مدينة رأس البر كنموذج للمدينة المستدامة وتزامنًا مع الإعلان عن فوز دمياط بلقب عاصمة الابتكار الأخضر لعام ٢٠٢٥