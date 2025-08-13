محمد صلاح ضمن قائمة أعظم أجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي

حجز النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، موقعه بين أبرز أجنحة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، وفقًا لتصنيف حديث أصدرته شبكة Lente Desportiva العالمية.

وأشار التقرير إلى أن صلاح، منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017 قادمًا من الدوري الإيطالي، أثبت نفسه كأحد أيقونات البريميرليج، بفضل مزيج فريد من السرعة والمهارة والقدرة التهديفية العالية. كما تميز بحسمه في المواقف الصعبة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وخلال مسيرته مع "الريدز"، توج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي عدة مرات، وتخطى حاجز الثلاثين هدفًا في مواسم مختلفة، ليصبح واحدًا من أكثر المهاجمين إنتاجًا في تاريخ المسابقة. كما لعب دورًا محوريًا في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي بعد غياب طويل عن منصات التتويج.

وضمت القائمة، إلى جانب صلاح، أسماء أسطورية مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي بدأ مسيرته في مانشستر يونايتد كجناح قبل أن يصبح من أعظم هدافي العالم، والويلزي رايان جيجز صاحب الرقم القياسي في التمريرات الحاسمة، والبلجيكي إيدن هازارد الذي أبدع مع تشيلسي، والإنجليزي ديفيد بيكهام المتخصص في الكرات الثابتة.

كما شملت القائمة لاعبين مثل السنغالي ساديو ماني، والكوري الجنوبي سون هيونج مين، والويلزي جاريث بيل، والإنجليزي رحيم ستيرلينج، والفرنسي روبرت بيريز نجم أرسنال في موسم “اللا يُقهر”.