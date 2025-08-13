قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لإنهاء الحرب على غزة
أفعال خادشة لفتاة.. القبض على مالكي مخبز بالشرقية
الحكومة: نستقطب أحد أكبر الشركات العاملة بمجال صناعة السيارات الكهربائية
مسؤول في البرلمان الدولي: أخشى على المفتي من الذكاء الاصطناعي
مدبولي يعلن بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم لوحدات بديلة في أكتوبر
مدبولي لصدى البلد: ضوابط لضمان وصول سيارات ذوي الهمم للمستحق الحقيقي
رياضة

طارق السعيد يكشف سبب غياب إسماعيل مسعود عن بطولة الأفروباسكت بأنجولا

طارق السعيد
طارق السعيد
القسم الرياضي

كشف الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، سبب غياب إسماعيل مسعود عن منتخب مصر في بطولة الأفروباسكت والتي تقام حاليًا في أنجولا في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري.

وأكد طارق السعيد في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة، أن جواز السفر المصري للاعب تم استخراجه بشكل طبيعي، ولكن قوانين الفيبا هي التي منعت ضم اللاعب للقائمة بسبب تواجد باتريك جاردنر الذي يعتبره الاتحاد الدولي لاعبًا مجنسًا.

وأكد «السعيد» أن الاتحاد المصري، قدم كل ما يفيد بأن باتريك وإسماعيل لاعبان مصريان، ولكن الاتحاد الدولي رفض ذلك.

وتابع “السعيد” أن الاتحاد المصري يعمل في الوقت الحالي على حل الأزمة لإتاحة تواجد إسماعيل مسعود وباتريك جاردنر كلاعبين مصريين،  في الاستحقاقات المقبلة للمتتخب المصري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من مالي، والسنغال، وأوغندا.

وحقق منتخب مصر الفوز على مالي في مستهل مشواره بالبطولة بنتيجة 74/59، ويستعد لمواجهة السنغال غدًا الخميس.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي مباشرةً، بينما يخوض الوصيف وصاحب المركز الثالث منافسات دور الـ 16 أو التصفيات المؤهلة لدور الثمانية.

قائمة منتخب السلة في بطولة الأفروباسكت بأنجولا

تضم القائمة النهائية كل من، عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة الكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم  مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء، السيد علي المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.

رئيس اتحاد الكرة رئيس اتحاد كرة السلة كرة السلة منتخب مصر لكرة السلة اتحاد كرة السلة

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية

طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.

محافظ الشرقية

