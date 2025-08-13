حكم مصري يقود مواجهة أنجولا والكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا للمحليين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تعيين الحكم الدولي المصري محمود ناجي لقيادة مباراة أنجولا أمام الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وتقام المواجهة غدًا الخميس في إطار دور المجموعات، ضمن النسخة التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وسيساعد ناجي في إدارة اللقاء كل من الإريتري صامويل مينجيس، والغاني رونالد آدي، بينما تم إسناد مهمة الحكم الرابع للجزائري لطفي بوقصة. كما سيقود الموريتاني دحان بيدا غرفة تقنية الفيديو "الفار"، بمساعدة الكيني ستيفن أونيانجو.

وتأتي المباراة في إطار منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبات كينيا والمغرب وزامبيا. ويحتل منتخب أنجولا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، مما يجعل المباراة حاسمة في تحديد شكل المنافسة داخل المجموعة.