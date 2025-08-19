إيداع جثمان والد محمد الشناوي حارس الأهلي بمستشفى أكتوبر

أودعت الأجهزة الأمنية جثمان والد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

ولقي والد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصرعه في حادث سير مروع وقع، مساء الثلاثاء، بطريق الواحات بعد انقلاب السيارة الملاكي التي كان يستقلها.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع والد اللاعب الدولي متأثرًا بإصاباته البالغة.

وتم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات تصاريح الدفن، فيما اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.