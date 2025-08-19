تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

في حادث مأساوي هز الوسط الرياضي، لقي والد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، مصرعه مساء الثلاثاء إثر انقلاب سيارته الملاكي بطريق الواحات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور قوة من الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين وفاة والد اللاعب متأثرًا بإصابات شديدة جراء انقلاب السيارة.

تم نقل الجثمان إلى أقرب مستشفى، فيما بدأت الجهات المعنية إنهاء إجراءات التصريح بالدفن، وفتح محضر بالواقعة لاتخاذ اللازم قانونًا.

وقد خيم الحزن على جماهير الكرة المصرية، وزملاء اللاعب داخل النادي الأهلي وخارجه، وسط حالة من الصدمة على منصات التواصل.