مطاردة بالإسكندرية .. النجدة تضبط سائق ربع نقل صدم عدة سيارات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى سيارات شرطة النجدة بملاحقة قائد سيارة "ربع نقل" حال محاولته الهرب عقب إصطدامه بعدد من السيارات بالإسكندرية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 / الجارى تبلغ لإحدى الخدمات المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية من بعض الأهالى بقيام قائد سيارة "ربع نقل" بالقيادة برعونة والإصطدام بعدة سيارات ومحاولة قائدها الهرب .

على الفور قامت سيارة النجدة بتتبع السيارة المشار إليها ومطاردتها ، وتمكنت من السيطرة عليها وإيقافها ، وضبط قائدها (سائق - مقيم بدائرة القسم "لا يحمل رخصة قيادة مهنية") فى حينه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





