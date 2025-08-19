التحريات في حادث شق التعبان: تريلا بدون فرامل كسحت الطريق

أفادت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة بحادث شق التعبان أن السيارة النقل فقد قائدها السيطرة عليها وأطاح بـ سيارة ملاكي وميني باص وأخرى ربع نقل ثم انقلبت السيارة به.

فيما لقى ٣ أشخاص مصرعهم وأصيب نحو ٦ آخرين جراء انقلاب سيارة نقل تريلا وميني باص على سيارة ملاكي بمدخل مدينة شق التعبان للرخام في طرة بالقرب من طريق الاوتوستراد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي افاد بوقوع حادث مروري وضحايا على مدخل شق التعبان في طرة.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة مصحوبة بأوناش المحافظة وسيارات الاسعاف لموقع الحادث وتبين مصرع ٣ أشخاص واصابة ٦ جراء الحادث.