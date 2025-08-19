أول رد فعل من مرتضى منصور بعد سحب أرض أكتوبر من الزمالك

تقدّم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس، اتهمه فيه بالتحريض وتمويل صفحات إلكترونية على موقع "فيسبوك" لنشر أخبار كاذبة ومضللة بهدف الإساءة إليه وتشويه صورته أمام الرأي العام.

وقال منصور، عبر منشور رسمي على صفحته بموقع فيسبوك، إن عباس ونائب رئيس مجلس إدارة الزمالك الحالي هشام نصر يقفان وراء تمويل صفحتين تنتحلان صفة صفحات جماهيرية للنادي، بهدف تشويه صورته عبر ترويج شائعات ومعلومات مغلوطة.



وأضاف: "هاتان الصفحتان فضحتا نفسيهما بعدما نشرتا تعليمات موجهة لبعض اللجان المأجورة ومعهم أحد الإعلاميين المعروفين، يروجون لمزاعم بأنني تقدمت ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بسحب أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، وهو أمر عار تمامًا من الصحة".

وأوضح رئيس الزمالك السابق أن الوثيقة التي جرى تداولها عبر تلك الصفحات لا تتضمن أي إشارة، صريحة أو ضمنية، إلى سحب الأرض أو إلغاء تخصيصها، مؤكدًا أنها "وثيقة مزورة تم اقتطاعها من أوراق مكتبه بشكل انتقائي، لاستخدامها في الترويج لمعلومات غير صحيحة".



وتابع منصور: "البلاغ الحقيقي الذي تقدمت به لا علاقة له بسحب الأرض من النادي، بل أنا من ناشدت الدولة بالأمس لإعادة الأرض التي أضاعها ممدوح عباس، وهيئة المجتمعات العمرانية هي الجهة التي ألغت تخصيص الأرض بسبب تغيير استخداماتها، حيث تم تخصيص 30 فدانًا منها لبناء مساكن فاخرة بدلًا من منشآت رياضية كما نص العقد".



واختتم منصور بيانه بمطالبة النائب العام وكافة جهات الدولة المعنية بمراجعة سجلات البلاغات للتأكد من صحة موقفه، قائلاً: "إذا كنت في أي وقت سابق قد تقدمت بأي بلاغ للمطالبة بسحب الأرض، فلتنشره الجهات الرسمية على الفور".