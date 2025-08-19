محدش بيرد ليه؟.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة بشأن سحب أرض نادي الزمالك

أكد الإعلامي أحمد موسى أن نادي الزمالك تم تخصيص أرض له منذ عام 2013، إلا أن جهاز حدائق أكتوبر فاجأ النادي مؤخرًا بمطالبته بإخلاء الأرض بزعم أنها ملك للجهاز، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالرأي العام، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مناقشة مثل هذه القضايا أمام المواطنين.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه تواصل مع جميع جهات الدولة بشأن الأزمة، إلا أنه لم يتلق أي رد رسمي حتى الآن، متسائلًا: "منذ أمس وحتى اليوم، لم يخرج أحد ليقول لماذا تم سحب الأرض؟".

وأضاف أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إذا ارتكب أي خطأ، عليه أن يُحاسب، لكن ليس من العدل أن يُعاقب النادي وجماهيره بالكامل، مشددًا على أن "لا أحد فوق المحاسبة داخل نادي الزمالك".

وأوضح أن النادي لا يمتلك أرضًا أخرى بخلاف مقره في ميت عقبة، لافتًا إلى أن مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني كان قد بعث بخطاب إلى وزير الإسكان يؤكد فيه أن الرئيس السيسي منح نادي الزمالك مهلة عامين تنتهي في سبتمبر 2026.

وأضاف: "قرار سحب الأرض صدر في 11 يونيو 2025، وهو ما يخالف قرار الرئيس".

وأشار إلى أن هناك لافتات تم تعليقها في أرض الزمالك تؤكد قرار السحب، معتبرًا أن الوزير المعني تجاوز قرار الرئيس دون مراجعة، موجهًا نداءً لجهاز 6 أكتوبر قائلًا: "اطلعوا وردوا.. أنتم فتحتم المجال للشائعات".

وتابع : "لو الزمالك خالف، أعلنوا ذلك بوضوح، لكن وزير الإسكان والمسؤولين في جهاز حدائق أكتوبر تركوا الساحة للشائعات، وكل شخص يفسر الأمر من وجهة نظره"، مؤكدًا أن الرأي العام يستحق بيانًا رسميًا لتوضيح الحقائق.