خالد الغندور ينعى والد الشناوي برسالة مؤثرة

نعى الإعلامي خالد الغندور والد الكابتن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر وقائد النادي الأهلي، والذي وافته المنية اليوم إثر حادث سير مروع.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي فيس بوك :" انا لله و انا اليه راجعون وفاة والد نجم مصر و النادي الأهلي محمد الشناوي في حادث عربية علي طريق الواحات اتمني من الجميع الدعاء له بالرحمة و المغفرة.



لقى والد اللاعب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصرعه في حادث وقع اليوم الثلاثاء على طريق الواحات، بعد انقلاب السيارة التي كان يستقلها.



وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد اللاعب الدولي محمد الشناوي في الحال، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء الحادث.