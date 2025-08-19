قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك: الأرض اتسحبت بدون إنذار.. أحنا بنشتغل مظبوط وكل أوراقنا سليمة
أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير
جوجل تحذر من هجمات خبيثة تستهدف جي ميل .. هل هاتفك في خطر؟
نموذجان للأمانة في بني سويف .. مسعف وسائق يعثران على مليون و500 ألف جنيه
وافقت عليه حماس.. مصادر للقاهرة الإخبارية: المقترح المصري القطري يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما
محدش بيرد ليه؟.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة بشأن سحب أرض نادي الزمالك
تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات
إصابة طفـ لين شقيقين في اندلاع حريـ ق بسبب أسطوانة بوتاجاز بأسيوط
إيداع جثمان والد محمد الشناوي حارس الأهلي بمستشفى أكتوبر
آلاف الأقباط يتوافدون على دير درنكة للاحتفال بـ"صوم العذراء" في أسيوط
"اطلعوا وردوا".. أحمد موسى يطالب برد رسمي: لماذا تم سحب أرض الزمالك؟
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

دراسة: إزالة قرون وحيد القرن تقلل بشكل كبير من الصيد الجائر

حنان توفيق


قالت دراسة جديدة إن إزالة قرون وحيد القرن خفضت بشكل كبير من عمليات الصيد الجائر.

وحللت الدراسة بيانات من 11 محمية في منطقة كروجر الكبرى بجنوب أفريقيا بين عامي 2017 و2023، وتعد هذه المنطقة معقلاً عالمياً بالغ الأهمية، إذ تحافظ على حوالي 25% من إجمالي وحيد القرن الأفريقي.

ونشرت الدراسة بعنوان “إزالة قرون وحيد القرن تقلل من الصيد الجائر” في مجلة “ساينس”.

وخلال فترة السنوات السبع، تم صيد 1985 وحيد قرن (حوالي 6.5% من إجمالي عدد وحيد القرن في منطقة كروجر الكبرى سنوياً) بشكل غير قانوني من أجل قرونها.

قال الباحث الرئيسي، الدكتور تيم كويبر، من جامعة نيلسون مانديلا: “تبيّن أن إزالة قرون وحيد القرن للحد من حوافز الصيد الجائر (حيث تم إزالة قرون 2284 وحيد قرن في ثماني محميات) حقق انخفاضاً في الصيد الجائر بنسبة 78% باستخدام 1.2% فقط من إجمالي ميزانية حماية وحيد القرن”.

وقد استندت هذه الدراسة إلى مقارنة بين المواقع التي خضعت لإزالة القرون وتلك التي لم تخضع لها، بالإضافة إلى التغيرات في الصيد الجائر قبل إزالة القرون وبعدها.

مع ذلك، أظهرت الدراسة استمرار بعض عمليات الصيد الجائر لوحيد القرن منزوع القرون، سعياً للحصول على جذوعها ونموّها مجدداً، في حين تُشير الأدلة الأحدث (2024-2025) منذ انتهاء الدراسة عام 2023 إلى أن هذا يشكل تحديا متزايدا
كما قد يحول نزع القرون تركيز الصيادين الجائر إلى مجموعات القرون في أماكن أخرى.

ودعمت إي جيه ميلنر-جولاند ، أستاذة التنوع البيولوجي في قسم الأحياء بجامعة أكسفورد، الدراسة من خلال تقديم المشورة المتخصصة في مجال الاقتصاد الحيوي، وتقييم الأثر، والتقييم الأوسع لسياق الحفاظ على العمل.

وقالت: “لهذه الدراسة اثار مهمة، ليس فقط على إدارة وحيد القرن، بل أيضاً على نطاقٍ أوسع بالنسبة لخبراء الحفاظ على البيئة الذين يخططون وينفذون التدخلات. كما تُشير إلى أهمية التفكير في سبل تقليل الربحية المتوقعة من الصيد الجائر في هذه الحالة من خلال إزالة القرون، بدلاً من التركيز فقط على زيادة المخاطر والتكاليف المتوقعة”.

استثمرت المحميات المشمولة في تقييم الدراسة 74 مليون دولار أمريكي في تدخلات مكافحة الصيد الجائر بين عامي 2017 و2021، وركز معظم هذا الاستثمار على إجراءات إنفاذ القانون التفاعلية – حراس الغابات، وكلاب التتبع، والمروحيات، وأجهزة التحكم في الوصول، وكاميرات الكشف – مما ساعد في القبض على أكثر من 700 صياد غير مشروع. ومع ذلك، لم يعثر الباحثون على أي دليل إحصائي على أن هذه التدخلات قللت بشكل ملحوظ من الصيد الجائر.

وتمثل نتائج البحث فرصة للحكومة والجهات الممولة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لإعادة تقييم نهجها الاستراتيجي تجاه جرائم الحياة البرية بشكل عام وصيد وحيد القرن بشكل خاص.

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

