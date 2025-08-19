أحمد حسن: تدوير المشاركة بين حراس الزمالك مستبعدة من يانيك فيريرا

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موقف يانيك فيريرا من تبادل المشاركة بين حراسي الزمالك حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :فكرة تدوير المشاركة بين عواد وصبحي والمهدي مستبعدة من يانيك فيريرا.

ويواجه فريق الزمالك نظيره مودرن سبورت فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري المصري