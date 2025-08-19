أرض نادي الزمالك| أحمد موسى ينفعل على الهواء ويطلق تحذيرا عاجلا

انفعل الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، بسبب سحب ارض نادي الزمالك بمنطقة ٦ اكتوبر بشكل مفاجيء.

واضاف الإعلامي أحمد موسى، أن جهاز حدائق اكتوبر سحب ارض نادي الزمالك بالأمس ، متابعا أن هذا الأمر سبب حالة من الجدل، مشيرا إلى أن ارض نادي الزمالك موضوع مهم لكل جماهير النادي.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مد عامين لنادي الزمالك بشأن ارض النادي في مدينة ٦ اكتوبر، متابعا أن هناك اوراق وخطاب موجه من رئاسة الجمهورية إلى وزير الإسكان.