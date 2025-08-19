قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك: الأرض اتسحبت بدون إنذار.. أحنا بنشتغل مظبوط وكل أوراقنا سليمة
أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير
جوجل تحذر من هجمات خبيثة تستهدف جي ميل .. هل هاتفك في خطر؟
نموذجان للأمانة في بني سويف .. مسعف وسائق يعثران على مليون و500 ألف جنيه
وافقت عليه حماس.. مصادر للقاهرة الإخبارية: المقترح المصري القطري يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما
محدش بيرد ليه؟.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة بشأن سحب أرض نادي الزمالك
تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات
إصابة طفـ لين شقيقين في اندلاع حريـ ق بسبب أسطوانة بوتاجاز بأسيوط
إيداع جثمان والد محمد الشناوي حارس الأهلي بمستشفى أكتوبر
آلاف الأقباط يتوافدون على دير درنكة للاحتفال بـ"صوم العذراء" في أسيوط
"اطلعوا وردوا".. أحمد موسى يطالب برد رسمي: لماذا تم سحب أرض الزمالك؟
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
أخبار العالم

اتصال مصري–يوناني لبحث وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز التعاون الثنائي

علي صالح

تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيا من "جورجيوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان يوم الثلاثاء، وذلك فى إطار التشاور الدورى لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتناول مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة.


ثمن الوزير عبد العاطى الروابط الوثيقة التى تجمع مصر واليونان، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات والبناء على الزيارة الأخيرة التى اجراها لليونان فى ٦ اغسطس الجارى، وتطلعه لتطوير العلاقات فى المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال دعم نشاط الشركات اليونانية ورجال الأعمال للعمل في السوق المصري بما يحقق المنفعة المتبادلة. 


واتصالاً بعضوية اليونان في مجلس الأمن خلال عامى ٢٠٢٥-٢٠٢٦، استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الاتصالات المكثفة التى تجريها مصر للتوصل الى وقف لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى، مشيراً إلى التقدم المهم الذى تم احرازه مؤخرا فى هذا الصدد والتى تركزت على المقترح المطروح من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والذى وافقت عليه حركة حماس، مشيراً إلى ضرورة الضغط على اسرائيل للموافقة على المقترح للتخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية فى غزة.


من جانبه، ثمن وزير الخارجية اليونانى الجهود الدؤوبة التى تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار، معربا عن تقديره للإسهامات البناءة التى تقوم بها مصر لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.


كما تناول الاتصال تطورات الأزمة الاوكرانية، حيث تبادل الوزيران الرؤى بشأن سبل إنهاء الحرب الأوكرانية على خلفية الجهود الدبلوماسية المكثفة التى تبذل على المستوى الدولى خلال الفترة الأخيرة، واعرب الوزيران عن تطلعهما ان تسفر هذه الجهود الى إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار للقارة الأوروبية.

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
ما هي قرح الفراش؟
نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
