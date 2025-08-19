800 مليون جنيه| رد عاجل من الزمالك على أزمة أرض 6 أكتوبر

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ان الرئيس السيسي يعلم جيدا تأثير الرياضة في المجتمع المصري، مضيفًا ان نثق في انه سيخرج بالقرار مهم بشان هذه الارض.

واضاف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن سددنا 40 مليون جنيه كدفعة مقدمه من اجل منحنا موافقات لتغيير الاشتراطات البنائية لارض نادي الزمالك وليس تقدر ب 800 مليون جنيه.

وتابع هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أن 800 مليون جنيه سيسددها نادي الزمالك على دفعات من اجل منحنى منحنى موافقات لتغيير الاشتراطات البنائية، مستدركا أن تم التعاقد على هيئه ملاعب رئيسيه في الارض الجديده لنادي الزمالك.

وأشار هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، إلى أن تعاقدنا مع شركه استادات من اجل تسويق عضويات النادي الزمالك.

وناشد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل العاجل لحل ازمه ارض نادي الزمالك بمدينه 6 اكتوبر.