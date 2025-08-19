مشاجرة منذ عام.. مصدر أمني يكشف حقيقة تعدي فرد شرطة على الأهالي بأسوان

نفى مصدر أمنى صحة مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الزعم بقيام أحد أفراد الشرطة يحمل سلاحا ناريا بالتعدى على الأهالى بأسوان.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم"، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19/10/2024 نشبت مشاجرة بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ، تدخل على أثرها فرد الشرطة الظاهر بمقطع الفيديو وقام بالسيطرة على الموقف وتحفظ على الطرفين والأسلحة النارية وقام بتسليمهما لمركز الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه.

ويأتى ذلك فى إطار مواصلة الجماعة الإرهابية إعادة نشر فيديوهات "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة وإختلاق الأكاذيب ومحاولاتها النيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصرى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.