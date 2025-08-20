كمال شعيب:الزمالك هيدفع 800 مليون جنيه لو مخدناش أرض أكتوبر

كشف المستشار القانوني للزمالك كمال شعيب مفاجأة بشأن أرض نادي الزمالك عبر تصريحاته ببرنامجه اللعيب مع الاعلامي مهيب عبد الهادي.

وقال المستشار القانوني للزمالك كمال شعيب:"هندفع 800 مليون جنيه لو مخدناش أرض أكتوبر".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يواجه فريق الزمالك نظيره مودرن سبورت فى تمام الساعة التاسعة مساء الخميس، فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري ، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.



ويستعد مودرن سبورت لتحقيق مفاجأة جديدة في بطولة الدوري بعد التعادل مع الأهلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

ويحاول الزمالك عبور الأزمة بعد التعادل مع المقاولون العرب في الجولة الماضية وفقد نقطتين في انطلاقة مشواره ببطولة الدوري.