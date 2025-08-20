قرار عاجل من المحكمة بشأن سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة عاجلة لنظر دعوى إلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بمنطقة حدائق أكتوبر، لتعقد يوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر أمام الدائرة الرابعة برئاسة المستشار حمدي الحلفاوي.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، رفع دعوى قضائية عاجلة، لإيقاف قرار وزارة الإسكان بسحب قطعة الأرض المخصصة لفرع نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

ونشر مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانا مطولا أعلن من خلاله رفع الدعوى القضائية المشار إليها.

وكشف مرتضى منصور في بيانه أن الدعوى تم إقامتها ضد كل من: وزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

وطلب المستشار مرتضى منصور في الدعوى على وجه الاستعجال وقف القرار رقم 1173 لسنه 25 الذي تضمن إلغاء المساحة المخصصة لنادي الزمالك لبناء فرع جديد للنادي واستاد عالمي لتحقيق حلم الآلاف من أعضاء النادي والملايين من جماهيره بعد ان تم سحب مساحة 129 فدان خصصتها الدولة المصرية لنادي الزمالك.

وفي الموضوع طلب المستشار مرتضي منصور إلغاء القرار سالف البيان وإعادة الأرض بكامل مساحتها الي أعضاء نادي الزمالك وجماهيره.