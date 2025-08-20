الإسكان ترد على سحب أرض نادي الزمالك.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، وذلك اليوم الأربعاء.

أزمة أرض نادي الزمالك

حسمت وزارة الإسكان، الجدل الدائر حول أزمة أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر، بعد إصدار بيان رسمي مدعوم بصور توضح أن الأرض المخصصة للنادي ما زالت خالية من أي مبانٍ أو إنشاءات.

وكشف عن انعقاد جلسة مرتقبة غدًا، تجمع وزير الإسكان بمسؤولي نادي الزمالك؛ لبحث سبل حل الأزمة، في ظل مطالب النادي وجماهيره بعودة الأرض ومنحهم مهلة جديدة للشروع في التنفيذ.

وأوضح أن الزمالك بحاجة إلى ما يقارب 9 مليارات جنيه لإنجاز المشروع المقرر إقامته على هذه الأرض، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

من المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم الأربعاء من «على مسئوليتي» عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية، رد وزارة الإسكان فيما يخص سحب أرض نادي الزمالك.