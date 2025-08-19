أحمد موسى ينفعل على الهواء ويكشف عن مخطط نتنياهو الخبيث: "مجرم الحرب"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن نتنياهو يسعى لبناء مستوطنات داخل قطاع غزة وتهويد أراضيه، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لإقامة مستوطنات في القنيطرة بسوريا، محذرًا من خطورة هذا المخطط على مستقبل المنطقة.

وأضاف «موسى» خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" ، أن مصر أعلنت بوضوح رفضها التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدا أن مصر لن تسمح ولن تشارك في أي مخطط من هذا النوع على الإطلاق.

نتنياهو رفض خطة وقف الحرب

وتابع أحمد موسى منفعلا: رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض خطة وقف الحرب واقتراح ويتكوف وطالب بالإفراج عن جميع الأسرى، واصفًا إياه بـ"مجرم الحرب"، مشيرًا إلى أن هذا الموقف كان متوقعًا منذ الأمس.

الاحتلال الإسرائيلي وضع خطة

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وضع خطة لاحتلال غزة تتضمن أربعة محاور: إقامة مراكز تجميع، الإخلاء الواسع لمدينة غزة التي تضم 800 ألف مدني، فرض الحصار، ثم الاقتحام التدريجي، مؤكدًا أن ذلك يتم عبر قصف جوي وبحري وبري.

نتنياهو يسعى لفرض تهجير قسري

وشدد على أن نتنياهو يسعى لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين، عبر إجبار 800 ألف مدني على النزوح جنوبًا ليصل عدد السكان هناك إلى مليوني شخص، الأمر الذي يشكل تهديدًا وجوديًا للفلسطينيين، واصفًا ما يحدث بـ"المحرقة النازية الإسرائيلية".