محرقة إسرائيلية في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني.. تحذير عاجل من أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن خلال الاسبوعين المقبلين ستتم المحرقة النازية الإسرائيلية في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني، محذرا من استمرار للقتل والتجويع في قطاع غزة.



وأضاف أحمد موسى ، مقدم برنامج علي مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن يتم تجهيز 200 الف جندي اسرائيلي ، ويتم احتلال قطاع غزة بشكل كامل، متابعا أن ما هو قادم هو السيناريو الأخطر في قطاع غزة.

وأشار أحمد موسى ، إلى أن مصر تحذر بشدة من التهجير وترفض تهجير الفلسطينيين من غزة، متابعا أن هذا الأمر خط أحمر من مصر واعلنت عنه للجميع.