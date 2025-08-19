قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلمات مبكية .. هذا ما قاله الراحل والد محمد الشناوي عن نجله قبل وفاته
مصادر: المقترح المصري القطري يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع المحتجزين
قانوني 100% لهذا السبب.. بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر
زيارة للواحات وانقلاب السيارة .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والد الشناوي
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: لا ثقة إلا في مصر وقيادتها
رسميا.. الإسكان تكشف تفاصيل سحب أرض الزمالك بنادي الصحفيين
محمود أبو رجيلة يدعو رموز وأبناء الزمالك للتجمع غدا
أحمد موسى ينفعل على الهواء ويكشف عن مخطط نتنياهو الخبيث: "مجرم الحرب"
أرض أكتوبر كانت طوق النجاة لإحياء الزمالك.. وسحبها يهدد الحلم| تفاصيل
أحمد موسى: نتنياهو يسعى لبناء مستوطنات داخل غزة
تصعيد مرتقب.. اجتماعات أمنية مكثفة وتحركات عسكرية إسرائيلية في الشمال
موعد تشييع جنازة والد حارس الأهلي محمد الشناوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية تنفي ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود مقترح مصري بنقل سلاح حركة حماس إليها

مصر
مصر
محمود محسن

نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى للقاهرة الإخبارية ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود مقترح مصري بنقل سلاح حركة حماس إليها، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أكد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي وأمين القاهرة الجديدة أن ما كشفته المصادر المصرية بشأن موافقة حركة حماس على المقترح الذي تقدمت به مصر وقطر يمثل بارقة أمل حقيقية لوقف نزيف الدم في غزة وفتح الطريق نحو تسوية شاملة تنهي الحرب المستمرة يؤكد دور مصر الريادي نحو القضية الفلسطينية

وأوضح همام  - في تصريحات له - أن المقترح، الذي يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية بما يلبي احتياجات سكان القطاع، يعكس حجم الجهد الدؤوب الذي تبذله الدولة المصرية للحفاظ على أرواح المدنيين وفتح المجال أمام الحل السياسي.

مصادر مصرية وسائل إعلام إسرائيلية مقترح مصري حماس إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

الوالدين

هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب

القرآن الكريم

عالم بالأوقاف: اللغة العربية والقرآن ركيزة الهوية الوطنية المصرية

بر الوالدين

أمين الفتوى: بر الوالدين أعظم الواجبات بعد عبادة الله ولا ينقطع بوفاتهما

بالصور

الصين تكشف عن أول روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة

روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟
ما هي قرح الفراش؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

فيديو

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد