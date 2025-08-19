قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إنجاز رياضى لرفع الأثقال.. عبير مصطفى تحرز 6 ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للناشئين

همت الحسينى

حققت اللاعبة عبير مصطفى ابنة المطرية بمحافظة الدقهلية ومركز رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمطرية، ولاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، إنجاز تاريخي، حيث فرضت الرباعة المصرية عبير مصطفى هيمنتها الكاملة على منافسات وزن 96 كجم حيث فازت بست ميداليات ذهبية. وتوزعت ميدالياتها بواقع 3 ذهبيات في فئة الشباب و3 ذهبيات أخرى في فئة الناشئين وذلك في مسابقات الخطف والكلين والمجموع فى بطولة إفريقيا لرفع الأثقال، والمقامة بأكرا عاصمة غانا..

 فيما هنأت الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة،  طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب ، بخالص التهاني  للبطلة عبير مصطفى والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية، على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي والفوز ب (6) ميداليات ذهبية، ولمركز رفع الأثقال بالمطرية والجهاز الفني، وللكابتن محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

يأتي هذا التكريم تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور اشرف البجرمى وكيل اول الوزارة ـ رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للآداء الرياضي، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبه الرياضية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإشراف ومتابعة  محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

6 آلاف ريال.. وظائف خالية بالمملكة العربية السعودية

مجلس تغير المناخ” داخل الأمم المتحدة

الرئيس البرازيلي يقترح إنشاء مجلس تغير المناخ داخل الأمم المتحدة

وحيد القرن

دراسة: إزالة قرون وحيد القرن تقلل بشكل كبير من الصيد الجائر

بالصور

الصين تكشف عن أول روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

