إنجاز رياضى لرفع الأثقال.. عبير مصطفى تحرز 6 ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للناشئين

حققت اللاعبة عبير مصطفى ابنة المطرية بمحافظة الدقهلية ومركز رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمطرية، ولاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، إنجاز تاريخي، حيث فرضت الرباعة المصرية عبير مصطفى هيمنتها الكاملة على منافسات وزن 96 كجم حيث فازت بست ميداليات ذهبية. وتوزعت ميدالياتها بواقع 3 ذهبيات في فئة الشباب و3 ذهبيات أخرى في فئة الناشئين وذلك في مسابقات الخطف والكلين والمجموع فى بطولة إفريقيا لرفع الأثقال، والمقامة بأكرا عاصمة غانا..

فيما هنأت الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب ، بخالص التهاني للبطلة عبير مصطفى والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية، على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي والفوز ب (6) ميداليات ذهبية، ولمركز رفع الأثقال بالمطرية والجهاز الفني، وللكابتن محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

يأتي هذا التكريم تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور اشرف البجرمى وكيل اول الوزارة ـ رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للآداء الرياضي، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبه الرياضية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإشراف ومتابعة محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.