محافظ الدقهلية.. إغلاق مطعم شهير بالمنصورة لممارسة نشاط بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إغلاق مطعم بمركز ومدينة المنصورة، وذلك بناءا على التقرير الذي تم عرضه من خلال اللجنة المشكلة لفحص أوراق ومستندات المحل، والذي تبين منها عدم وجود ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية اللازمة.

وأضاف المحافظ أنه تبين للجنة المشكلة من صحة وسلامة الغذاء عدم صلاحية بعض الأغذية المقدمة وتحفظت على المضبوطات، كما تبين عدم استيفائه لكافة اشتراطات التشغيل، وقامت اللجنة بالمرور على المحل على إثر ورود العديد من الشكاوي، وقامت بتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه بناءا عليه تم إصدار قرار تشميع المحل وغلقه لحين الانتهاء من التأكد من التزامه بكافة الاشتراطات الصحية، وأيضا استيفائه لكافة اشتراطات ترخيص المحل لممارسة النشاط، وفقا لقانون المحال العامة ولائحته التنفيذية.

و تابع المحاسب محمد عبد الباقي، أعمال اللجنة التي قامت بفحص المحل الذي تبين مخالفته نص المادة رقم 2 من قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية بإدارة محل عام بدون ترخيص، وذلك بالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة المنصورة مع مركز الشرطة وصحة وسلامة الغذاء ومديرية الصحة والطب البيطري وتراخيص المحال العامة، حيث انتقلت اللجنة إلى المكان وتم غلق الأبواب ووضع الشمع عليها، وتعهد صاحب المنشأة بعدم المساس بالشمع والحفاظ عليه وعدم فض الشمع إلا بتصريح من الجهات المختصة.