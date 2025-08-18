محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بحي شرق المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي بحي شرق المنصورة، بحضور الدكتور السعيد أحمد رئيس الحي، لمتابعة انتظام العمل، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم وشكواهم وتلبية احتياجاتهم.

وتابع المحافظ سير العمل داخل المركز التكنولوجي ومعدلات الانجاز في جميع الملفات التي يتم التعامل معها، مؤكدا ضرورة العمل وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها في كل ملف على حده.

وشدد على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات ملفات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين بأسرع وقت، والرد الفوري على الاستفسارات الخاصة بالمتغيرات المكانية، بما يسهم في رفع العبء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم دون تأخير.

وأكد محافظ الدقهلية خلال لقائه بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي بحي شرق المنصورة، أنه والجهاز التنفيذي لا يدخر جهدا في سبيل تلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، مشيرا إلى حرصه الدائم على متابعة الخدمات المقدمة بنفسه، مطالباً باستمرار بذل الجهود وسرعة الإنجاز في العمل، والتيسير على المواطنين دون إخلال بالقانون.



وجه محافظ الدقهلية، لرئيس حي شرق المنصورة بالبدء في تنفيذ السوق الدائم بموقع سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة، مشددا على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري في التنفيذ وبما يحافظ على حركة المرور والسير في الشارع، وذلك استجابة لمطالب المواطنين باستمرار السوق بشكل يومي.