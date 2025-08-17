12 مخالفة في 8 مخابز.. حملات مفاجئة بالدقهلية لضبط جودة الخبز

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بلجنة برئاسة مدير إدارة المتابعة بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تم رصدها من قبل فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالمحافظة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام، مشيراً إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة ويتم التحقق منها وفحصها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على الفور.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع من يتلاعب بمصالح المواطنين، وأن المحافظة تتعامل بكل حزم مع المخالفات التموينية التي تمس رغيف الخبز المدعّم، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تصل إلى حد إلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفات، مؤكدًا أننا نسعى بكل السبل لحصول كل مواطن على حقه في الخبز الجيد المدعوم وبالوزن المقرر ولا نقبل المساس به تحت أي مبرر.

وأوضح محافظ الدقهلية أن لجنة التفتيش والمتابعة قامت بالمرور على 13 مخبز بقرى، كفر دميرة الجديد مركز طلخا، وابو عرصه مركز بلقاس، وكفر الشراقوة وجراح مركز أجا، والمدينة، وقرية نقيطة مركز المنصورة، أسفرت عن رصد وتحرير 12 مخالفة في 8 مخابز، شملت 5 محاضر نقص وزن رغيف الخبز بمقدار يتراوح بين 9-38 جراما، وهو ما يُعدّ استيلاء واضح على دعم المواطنين، ومحضرين تصرف في الدقيق المدعم في 35 شيكارة، ومحضر عدم وجود قائمة، ومحضرين غلق بدون إذن، ومحضرين لعدم وجود سجل، كما تم التحفظ على ميزان بمخبز بقرية ابو عرصه لعدم مطابقته وعرضه على مصلحة الدمغة والموازين.

وكذلك قامت الحملة بالمرور على عدد من المخابز الأخرى ولم يتم رصد أي مخالفات بها، والتزامها بالمعايير المقررة وجودة الإنتاج، وشارك في الحملة التفتيشية والرقابية، محمد صلاح مدير إدارة المتابعة، والدكتور اسماعيل تركي، والدكتور أحمد العيسوي من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين.