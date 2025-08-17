قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين
وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين
هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران
بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر
11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة في مصر خلال 24 ساعة
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية بمجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء.. تفاصيل
الدولة تبدأ حل أزمة الإيجارات القديمة.. اعرف الخطوات القادمة
الدردير لـ أحمد عبد القادر: اللي عايز يجيلنا أهلا بيه.. إحنا نادي بطولات
مخدرات بـ103ملايين جنيه.. مصرع 3عناصر شديدة الخطورة في مداهمة بأسيوط |صور
ساندي ضحية متحرش وسط البلد: لامس أجزاء من جسدي في الأتوبيس
موعد ومكان جنازة وعزاء مدير التصوير تيمور تيمور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

12 مخالفة في 8 مخابز.. حملات مفاجئة بالدقهلية لضبط جودة الخبز

حملة تمونية
حملة تمونية
همت الحسينى

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بلجنة برئاسة مدير إدارة المتابعة بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تم رصدها من قبل فريق الرصد والمتابعة بالمركز الإعلامي بالمحافظة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام، مشيراً إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة ويتم التحقق منها وفحصها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على الفور.

وأكد المحافظ  أنه لا تهاون مع من يتلاعب بمصالح المواطنين، وأن المحافظة تتعامل بكل حزم مع المخالفات التموينية التي تمس رغيف الخبز المدعّم، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تصل إلى حد إلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفات، مؤكدًا أننا نسعى بكل السبل لحصول كل مواطن على حقه في الخبز الجيد المدعوم وبالوزن المقرر ولا نقبل المساس به تحت أي مبرر.

وأوضح محافظ الدقهلية أن لجنة التفتيش والمتابعة قامت بالمرور على 13 مخبز بقرى، كفر دميرة الجديد مركز طلخا، وابو عرصه مركز بلقاس، وكفر الشراقوة وجراح مركز أجا، والمدينة، وقرية نقيطة مركز المنصورة، أسفرت عن رصد وتحرير 12 مخالفة في 8 مخابز، شملت 5 محاضر نقص وزن رغيف الخبز بمقدار يتراوح بين 9-38 جراما، وهو ما يُعدّ استيلاء واضح على دعم المواطنين، ومحضرين تصرف في الدقيق المدعم في 35 شيكارة، ومحضر عدم وجود قائمة، ومحضرين غلق بدون إذن، ومحضرين لعدم وجود سجل، كما تم التحفظ على ميزان بمخبز بقرية ابو عرصه لعدم مطابقته وعرضه على مصلحة الدمغة والموازين.

وكذلك قامت  الحملة بالمرور على عدد من المخابز الأخرى ولم يتم رصد أي مخالفات بها، والتزامها بالمعايير المقررة وجودة الإنتاج، وشارك في الحملة التفتيشية والرقابية،  محمد صلاح مدير إدارة المتابعة، والدكتور اسماعيل تركي، والدكتور أحمد العيسوي من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين.

الدقهلية تموين حمله محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

محمد هاني

كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»

ترشيحاتنا

حملة تمونية

12 مخالفة في 8 مخابز.. حملات مفاجئة بالدقهلية لضبط جودة الخبز

قافلة طبية ببني سويف

صحة بني سويف: تقديم أكثر من 930 ألف خدمة طبية للمواطنين خلال شهر

محافظ القاهرة

حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة معًا في حي السلام بالقاهرة.. صور

بالصور

بالفيديو .. تعرف على جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع

صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة

صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية

سكارف وألوان صيف.. هبة مجدي تتألق بفستان تشعل السوشيال بجمالها

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

ضبط 20 توك توك مخالف لخطوط السير بمدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد