بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. ووكيل الدقهلية يشدد على منع الهواتف

انطلقت اليوم، السبت، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 - 2025 لطلاب الصف الثالث الثانوي وسط إجراءات تنظيمية مكثفة، حيث يؤدي اليوم 6653 طالبا وطالبة بالصف الثالث الثانوي نظام حديث و118 طالبا وطالبة نظام قديم، امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، موزعين على 12 لجنة امتحانية.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادتي اللغة العربية - ورقة أولي والتربية الدينية.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مادتي مقاييس المفاهيم- لغة إنجليزية والتربية الدينية في اليوم الأول من الامتحانات التي ستستمر حتى مطلع الأسبوع القادم كل حسب الجدول الخاص به.

وكان المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، قد وجه باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة، حيث تم التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

كما صرح مدير المديرية بأن المديرية شكلت غرف عمليات بجميع الإدارت التعليمية بكامل نطاق محافظة الدقهلية وهي متواصلة على مدار اللحظة.

ووجه الرشيدي مديرى الإدارت التعليمية ووكلاءها بمتابعة الإمتحانات كل فى نطاق إدارته والعمل على تذليل جميع العقبات وحل المشكلات فوراً إن وجدت، والتأكيد على رؤساء اللجان بضبط النفس وحسن التعامل والالتزام بجميع الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وشدد أيضا على التأكد من عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للهاتف المحمول داخل اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

